«Война вешалок»: китайские ОПГ стреляются в Италии за контроль над рынком «пали»

На днях в пригороде Рима расстреляли 53-летнего Чжана «Ашэна» Даюна и его 38-летнюю пассию Гун Сяоцин, которых полиция считает членами группировки, борющейся за контроль над поставками поддельной одежды из Китая. Разборки местных китайских ОПГ уже прозвали «войной вешалок», которая проходит в разных частях Италии и расползается за пределы страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на итальянские СМИ.

Даюна по прозвищу Ашэн и его подругу убили, когда они подъехали на велосипедах к своему дому в Пиньето. К велосипедистам прибилизся мотоцикл, из которого произвели шесть смертельных выстрелов. По мнению итальянских полицейских, выходцев из Китая убили профессионалы, а расправа была местью.

«Правоохранители связывают этот случай с так называемой войной вешалок — разборками между китайскими преступными группировками, конкурирующими за контроль поставок одежды в Италию и остальную Европу», — говорится в статье.

Расследование показало, что убитый Ашэн специализировался на подпольных казино и вымогательствах. Он работал на ныне арестованного криминального босса Чжан Наичжона, который почти полностью захватил рынок поставок китайского ширпотреба из тосканского города Прато в другие районы Италии и за пределы страны.

В Прато регулярно происходят стычки между китайскими группировками, борющимися за контроль над поставками контрафактной одежды из КНР. Бандиты совершают поджоги, нападения и покушения друг на друга, а также силой подминают под себя владельцев китайских магазинов и малых швейных предприятий.