Военный эксперт: СБУ находит всех, кто снимает пожары на Украине

В последнее время украинцы часто обсуждают прилеты и пожары, но вот фото и видео с мест происшествия стали появляться в Сети все реже – визуальный контент практически отсутствует.

Военный эксперт Александр Ивановский рассказал: это связано с тем, что любая съемка ЧП на Украине не только запрещена, но и сурово карается.

Он добавил, что люди, снимающие контент с пожарами или взрывами на Украине, сильно рискуют. По его словам, СБУ тщательно фиксирует данный факт, находит автора или распространителя видео, а затем сажает его в тюрьму или отправляет воевать.

Сейчас вой воздушных сирен продолжает звучать в Николаевской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Житомирской областях страны.

Ранее стало известно, что ряд энергетических объектов на Украине поврежден после ударов ВС РФ. Пострадали объекты, расположенные в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.