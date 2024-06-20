Ряд энергетических объектов на Украине поврежден после ударов ВС РФ

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«Укрэнерго»: повреждены энергообъекты в трех областях страны и части ДНР

Украинская нацкомпания «Укрэнерго» заявила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после российских ударов, сообщает Газета.ru .

Пострадали объекты, расположенные в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях страны. Нанесены также повреждения объектам, находящимся на контролируемой ВСУ части Донецкой Народной Республики.

Ранее взрывы были слышны в Днепре и Одесской области.

Российская армия начала бить по инфраструктуре противника с октября 2022 года. Это произошло вскоре после взрыва, организованного Киевом, на Крымском мосту.