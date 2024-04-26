Военный эксперт рассказал, как повысить живучесть российских БМП на 30%

Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что если на российские боевые машины пехоты (БМП) установить динамическую защиту (ДЗ), то их живучесть может вырасти на треть. Тот же апгрейд можно поставить и на БМП-3, сообщает NEWS.ru .

По мнению Матвийчука, для усиления защиты БМП подойдет ДЗ «Реликт». Тем не менее, как подчеркнул эксперт, даже с динамической защитой боевым машинам пехоты будет все равно далеко до уровня защищенности танка.

«ДЗ заключается в направленном взрыве, разрушающем летящий в БМП снаряд, в том числе бронебойные танковые и ПТУР», — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт заявлял, что украинские войска не смогут защитить небо Харькова, если российские войска пойдут на взятие города.