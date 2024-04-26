Военный эксперт рассказал, как повысить живучесть российских БМП на 30%
Эксперт Матвийчук: живучесть российских БМП поможет повысить динамическая защита
Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что если на российские боевые машины пехоты (БМП) установить динамическую защиту (ДЗ), то их живучесть может вырасти на треть. Тот же апгрейд можно поставить и на БМП-3, сообщает NEWS.ru.
По мнению Матвийчука, для усиления защиты БМП подойдет ДЗ «Реликт». Тем не менее, как подчеркнул эксперт, даже с динамической защитой боевым машинам пехоты будет все равно далеко до уровня защищенности танка.
«ДЗ заключается в направленном взрыве, разрушающем летящий в БМП снаряд, в том числе бронебойные танковые и ПТУР», — пояснил Матвийчук.
Ранее военный эксперт заявлял, что украинские войска не смогут защитить небо Харькова, если российские войска пойдут на взятие города.