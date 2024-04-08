Военэксперт озвучил главную брешь в обороне Харькова, с которой могут вновь столкнуться ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у армии Украины начнутся проблемы, если ей вновь придется оборонять Харьков. По словам специалиста, слова украинского президента Владимира Зеленского, что столица Харьковщины «на 100%» защищена, неверны, сообщает NEWS.ru .

Матвийчук отметил, что российские войска уже проникали в пригород Харькова и доходили до Чугуновки. Кроме этого, ВС РФ заняты разведкой направлений, с которых будет удобнее выстраивать наступление, считает военный эксперт.

«Сейчас наша артиллерия, ракетные войска наносят удары по инфраструктурным объектам пригорода Харькова. Это означает, что ВСУ уже не справляются с обороной», — подчеркнул специалист.

По словам Матвийчука, российские атаки с воздуха — главная проблема для войск Украины, стоящих в Харькове.