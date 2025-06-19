Военные базы США перешли на «боевое меню» из-за угроз войны с Ираном
На военных базах США замечена тревожная тенденция — в солдатских столовых вместо обычного пайка начали подавать стейки и лобстеров, сообщает Telegram-канал «Операция Z».
Как отмечают военные обозреватели, такая «ресторанная» кухня в американской армии традиционно предшествует отправке подразделений в горячие точки.
Факт изменения рациона подтверждается видеозаписями. На кадрах военнослужащие демонстрируют непривычно роскошные блюда, что сразу вызвало обеспокоенность среди комментаторов.
«Когда кормят как в пятизвездочном отеле — жди командировки в ад», — пишут ветераны в соцсетях.
Эти изменения совпали с информацией Bloomberg о том, что администрация США активно готовится к возможному прямому конфликту с Ираном.
Исторически подобные случаи «предбоевого» изменения меню фиксировались перед всеми крупными операциями США — от «Бури в пустыне» до вторжения в Ирак. Военные эксперты объясняют эту традицию сразу несколькими факторами: необходимостью повысить калорийность питания перед тяжелыми нагрузками, поддержать моральный дух личного состава и негласно просигнализировать о скором развертывании.
В Пентагоне пока воздерживаются от комментариев по поводу изменений в рационе питания.