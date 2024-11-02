Военкор Татаринов: потери ВСУ превысили полмиллиона человек

Общество

Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил, что потери ВСУ по официальным некрологам составляют более 500 тыс. человек, сообщает «Комсомольская правда».

Он отметил, что по данным на 1 ноября, потери украинских войск достигли 524 тыс. человек.

Также военкор предположил, что эта цифра, скорее всего, занижена.

«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно», — сказал Татаринов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают ликвидировать противника в Курской области, за последние сутки киевский режим потерял более 250 бойцов и военную технику, в том числе западного производства.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область России киевский режим потерял более 28850 военнослужащих и 180 танков.