сегодня в 03:18

Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил, что потери ВСУ по официальным некрологам составляют более 500 тыс. человек, сообщает « Комсомольская правда ».

Он отметил, что по данным на 1 ноября, потери украинских войск достигли 524 тыс. человек.

Также военкор предположил, что эта цифра, скорее всего, занижена.

«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно», — сказал Татаринов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают ликвидировать противника в Курской области, за последние сутки киевский режим потерял более 250 бойцов и военную технику, в том числе западного производства.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область России киевский режим потерял более 28850 военнослужащих и 180 танков.