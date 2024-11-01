Российские военнослужащие продолжают ликвидировать противника в Курской области, за последние сутки киевский режим потерял более 250 бойцов и военную технику, в том числе западного производства, сообщает Минобороны РФ .

Подразделения группировки войск «Север» активно ведут наступление и поражают формирования противника, успешные удары совершены по 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в Курской области. Российские военные также отразили шесть контратак ВСУ в районах Новоивановки и Плехова. Тут потери ВСУ ранеными и убитыми составили до 50 человек. Один боец ВСУ предпочел сдаться в плен.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли более 250 своих бойцов, а также три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, одна из них изготовлена во Франции, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область России киевский режим потерял более 28850 военнослужащих и 180 танков. Российские бойцы продолжают ликвидировать противника и освобождать от него родную землю.