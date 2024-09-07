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Военкор Сладков заявил, что на него возбудили дело за дискредитацию ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него в 2022 году было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии за критику высокопоставленных офицеров Минобороны РФ.

«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дело было связано с критикой оборонного ведомства из-за проблем обеспечения армии и действий командования, которые в настоящее время находятся под следствием.

«Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело», — отметил военкор.

Сладков добавил, что поддерживает государство и министерство обороны РФ, профессионально участвуя в информационном сопровождении деятельности руководства страны.

Ранее военкор Марат Хайрулин потребовал извинений от соратника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который назвал работников военной прессы «сказочниками».