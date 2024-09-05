Военкор Марат Хайруллин потребовал извинений от соратника главы Чечни

Корреспондент Марат Хайрулин требует извинений от соратника главы Чечни, генерала Апти Алаудинова, который назвал работников военной прессы «сказочниками», когда они сообщили о неких лабораториях по производству дронов в России. Об этом сообщает «Царьград» .

«Товарищ генерал, во-первых, я не сказочник. Во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года. И в 2022 с оружием в руках защищал Родину. Пожалуйста, не надо меня оскорблять по надуманным предлогам…» - сказал военкор.

Ранее Алаудинов в своем видео попросил журналистов не приукрашивать ситуацию и отметил, что у противника много дронов, у России нет преимущества. Он также отметил сложность ситуации в Курской области.

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» оценил общую ситуацию на поле боя. По его мнения, войска РФ уже выполнили большую часть поставленных в рамках СВО задач.