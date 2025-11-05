Водители в шоке: коровы пасутся у станции метро «Рассказовка» в Москве

Двух привязанных коров заметили возле станции метро «Рассказовка» в Москве. Они паслись рядом с автодорогой, сообщает «МК: срочные новости» .

На видео показано, как коровы стоят на лужайке возле метро и мирно жуют траву. Отойти далеко оттуда они не могут, так как привязаны.

Судя по кадрам, ни люди, ни проезжающие совсем рядом автомобили не пугали животных. Однако местные автолюбители и прохожие были крайне озадачены.

Кто оставил здесь коров — неизвестно.

Москва утром в среду была окутана густым туманом. Жители жаловались на низкую видимость, из-за которой близлежащие дома можно было различить с трудом.

