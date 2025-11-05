Дома исчезли в серой пелене: Москву окутал густой туман

Москву заволокло густым туманом. Жители жалуются, что они не видят даже близлежащие дома, сообщает Baza .

Ухудшение видимости в среднем составляет до 200-700 метров. Жители северных районов города заявляют, что местами видимость меньше 70 метров.

Москвичи публикуют фотографии утреннего атмосферного явления. В кадре видно, как плотный туман окутал улицы и дороги. Он сокрыл верхушки домов.

По прогнозам синоптиков, туман продержится в городе до 9:00, а затем начнет отступать. До этого времени в Москве, как и в области, действует «желтый» уровень погодной опасности.

Также синоптики спрогнозировали, что в среду в Московском регионе будет облачно, преимущественно без осадков. Температура составит от плюс 7 до плюс 9 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.