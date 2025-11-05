Облачно и до +9 градусов будет в Московском регионе 5 ноября Общество сегодня в 07:07

В Подмосковье и Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Температура составит от плюс 7 до плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Утром в Московском регионе прогнозируется туман. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный. Порывы составят 3-8 м/c. Атмосферное давление будет 755 мм рт. ст. Предстоящей ночью погода ухудшится. Температура опустится до плюс 5 — плюс 7 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.