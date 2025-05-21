Водитель-певец трамвая: Шаляпин рассказал, кем бы хотел подрабатывать

Недавно знаменитый певец и шоумен Прохор Шаляпин шокировал своих поклонников заявлением о том, что он собирается искать работу. Стало известно, в какой сфере будет искать себя артист, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как рассказал Шаляпин, его слова о желании найти работу являются всего лишь частью рекламной интеграции для одного проекта. Также он добавил, что достаточно хорошо зарабатывает, поэтому никакая подработка ему не нужна. Более того, певец больше любит отдыхать, чем трудиться.

Сначала шоумен заявил, что даже с ранних лет мечтал стать популярным и не представлял себя в других сферах, однако потом вспомнил, что в детстве он очень хотел стать водителем трамвая, так как у них есть микрофон. Тогда Шаляпин представлял, что станет водителем-певцом, чтобы петь для своих пассажиров их любимые песни. Так, заявил шоумен, славы бы настигла его в любом случае.

Также Прохор рассказал, что если бы возможности стать популярным все же не было, он бы предпочел податься в творческие направления: танцы, живопись, архитектура. На вопрос корреспондентов о возможности работы в IT Шаляпин ответил отрицательно, но и не был бы против ее освоить.

«Это не мое, любые цифры, подсчеты, формулы. В моей красивой голове должны рождаться какие-то возвышенные идеи, а компьютеры оставим светлым умам, которые нам с вами позволяют любоваться собой в Сети», — заключил артист.