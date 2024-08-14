Вода на Марсе: ученые шокированы данными аппарата Mars InSight

Mars InSight проработал только 4 года — с 2018 по конец 2022 года, после чего «умер», хотя инженеры и считают, что сам аппарат находится в идеальном рабочем состоянии. Основная проблема заключается в том, что его круглые солнечные панели оказались засыпаны марсианской пылью.

Однако за время работы устройство успело передать множество заинтересовавших ученых данных. Этот зонд регистрирует «марсотрясения» и, исходя из характеристик ударных волн, проходящих через марсианские недра, позволяет создать представление о внутреннем устройстве Красной планеты. Эти волны ведут себя по-разному, проходя через жидкие и твердые вещества. Благодаря сведениям от Mars InSight формируется мнение о том, что ядро Марса полностью состоит из жидкости.

Недавно, основываясь на данных аппарата, ученые выявили новую особенность внутреннего строения Красной планеты. По словам исследователей, анализ скорости сейсмических волн указывает на наличие твердой магматической породы, подобной граниту, на глубинах примерно от 11 до 20 км. Однако в этой породе наблюдаются существенные трещины, причем не пустые — они заполнены жидкостью.

Геофизики предполагают, что в этих недрах находится вода, что указывает на наличие обширных резервуаров подземных вод на Марсе. Более того, согласно опубликованной информации, объем этой воды может превышать тот, что существовал в древних марсианских океанах.