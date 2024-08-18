Внучка пропавшего под Курском дедушки: нет подтверждения, что с ним все хорошо

Внучка 74-летнего пенсионера Александра Григорьева, который пропал в Курской области после встречи с бойцами ВСУ, заявила, что у семьи до сих пор нет информации о местонахождении и состоянии дедушки, сообщает SHOT .

«У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями. Мы не знаем, что с ним», — сказала девушка.

Также внучка опровергла информацию, что у пенсионера есть паспорт гражданина Украины. По ее словам, у дедушки российский паспорт и прописка.

В 2014 году Александр Григорьев переехал из Макеевки в Гоголевку Курской области, спасаясь от атак ВСУ.

Ранее стало известно, что в Курской области нашли 74-летнего дедушку, над которым издевались солдаты ВСУ. О пропаже участника скандального видео стало известно 15 августа. К тому времени родные не могли найти его уже 10 суток.