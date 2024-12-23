Внесенная фетва на многоженство у мусульман вызвала несогласие в Генпрокуратуре

Правовой конфликт разгорелся вокруг религиозного предписания о полигамии, изданного главой Духовного управления мусульман РФ. Генеральная прокуратура РФ указала на несоответствие данной инициативы российскому законодательству, пишет РИА Новости .

Ключевой аргумент прокуратуры основан на двух юридических документах. С одной стороны, действующий Семейный кодекс категорически запрещает вступать в брак лицам, уже имеющим официального супруга. С другой — хотя закон о религиозных объединениях предоставляет конфессиям определенную автономию в установлении внутренних правил, эта свобода ограничена рамками государственного законодательства.

В результате председатель Духовного управления мусульман получил представление от Генпрокуратуры РФ за попытку легализовать многоженство через религиозные нормы в России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на недавнее религиозное постановление, расценив его как противоречащее действующему законодательству. Поводом для критики стало решение Духовного управления мусульман России, в котором верующим разрешается иметь до четырех жен.

Согласно заявлению московского муфтия Ильдара Аляутдинова, такие браки возможны лишь при соблюдении строгих условий: супруг обязан обеспечивать всех жен и детей материально, а также относиться к каждой жене одинаково справедливо. Однако парламентарий подчеркнул, что подобные религиозные предписания не имеют юридической силы, поскольку семейные отношения в стране регулируются исключительно Семейным кодексом.