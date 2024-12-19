Baza: теперь мусульмане смогут иметь несколько жен в РФ

Соответствующее положение прописано в принятой Советом ученых-богословов ДУМ России фетве «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России». Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что многоженство допускается в том случае, если супруга не может иметь детей по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием ее репродуктивного возраста.

Предусматриваются и другие объективные причины. В том числе учитывается нежелание супруги рожать детей. Аляутдинов добавил, что существует ключевое условие для многоженства – мужчина должен будет справедливо и равноправно, включая материальное обеспечение, относиться ко всем своим супругам.

Муфтий заявил о недопустимости сокрытия наличия жены. Если вторая жена не знала о наличии еще одной супруги, то она вправе требовать расторжения своего никаха. Также мужчина, состоящий в браке, при заключении еще одного должен будет усыновить всех детей и оформить завещание.

Ранее муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что не понимает, почему в РФ обучение русскому языку обязательно для детей мигрантов. Он также добавил, что сейчас возникает историческая возможность ввести арабский в русские школы.