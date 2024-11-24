Муфтий Мухетдинов не понимает, почему в РФ обучение русскому языку обязательное
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Государственная дума планирует рассмотреть закон о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не знают русский. Однако первый заместитель председателя Духовного управления мусульман, муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что не понимает, почему обучение государственному языку РФ должно быть обязательным, сообщает «Царьград».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и другие политики говорят — русский учить обязательно. Однако такое заявление муфтию непонятно, как и то, почему все должны учить язык.
«Российская Федерация — это не русское государство, она федерация. Там все языки равноправны — как у малочисленных, так и многочисленных народов», — сказал Мухетдинов.
Также муфтий добавил, что сейчас возникает историческая возможность ввести арабский в русские школы.
Ранее депутаты Госдумы предложили заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по языку под запись. Также им нужно определить, насколько человек хорошо владеет русским в зависимости от того, в какой сфере хочет работать.