Муфтий Мухетдинов не понимает, почему в РФ обучение русскому языку обязательное

Государственная дума планирует рассмотреть закон о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не знают русский. Однако первый заместитель председателя Духовного управления мусульман, муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что не понимает, почему обучение государственному языку РФ должно быть обязательным, сообщает « Царьград ».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и другие политики говорят — русский учить обязательно. Однако такое заявление муфтию непонятно, как и то, почему все должны учить язык.

«Российская Федерация — это не русское государство, она федерация. Там все языки равноправны — как у малочисленных, так и многочисленных народов», — сказал Мухетдинов.

Также муфтий добавил, что сейчас возникает историческая возможность ввести арабский в русские школы.

Ранее депутаты Госдумы предложили заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по языку под запись. Также им нужно определить, насколько человек хорошо владеет русским в зависимости от того, в какой сфере хочет работать.