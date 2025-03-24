ВМО рассказала о погодных аномалиях в глобальном прогнозе на 3 месяца

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила глобальный прогноз на ближайшие три месяца. В апреле–июне этого года аномалии температуры поверхности моря снизятся почти до средних показателей, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Температура поверхности моря в экваториальной Атлантике останется выше средней, говорится в прогнозе. Среди регионов с повышенной вероятностью температур выше нормы — часть Африки, Азия, Мадагаскар, Южная и Центральная Америка, Карибский бассейн, часть Северной Америки, часть Тихого океана, Новая Зеландия, Европа и Австралия. Небольшое повышение ожидается на Индийском субконтиненте, Юго-Восточной Азии и прибрежных районах Северной Америки.

В апреле–июне осадки выше нормы могут выпасть вдоль экватора и к северу от него. Близкие к норме осадки выпадут вдоль экватора от 150° Северной широты до 90° Западной долготы. Ниже нормы ожидаются на юге Аравийского полуострова по направлению на восток до Центральной Азии.

Повышенная вероятность осадков выше нормы ожидается также на Индийском субконтиненте, северо-западе Южной Америки, ниже нормы — в южных регионах Северной Америки.

Ранее Леус сообщил, что эпицентр тепла в РФ сместился в Восточную Сибирь. В топ-10 наиболее теплых регионов России попали населенные пункты, расположенные на Алтае, в Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области.