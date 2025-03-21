Синоптик Леус: эпицентр тепла в России сместился в Восточную Сибирь

Эпицентр тепла в РФ сместился в Восточную Сибирь. В топ-10 наиболее теплых регионов России попали населенные пункты, расположенные на Алтае, в Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Теплее всего в России 20 марта было в населенном пункте Чемал на Алтае. Там температура воздуха поднялась до 23,8 градуса выше нуля.

Параллельно с этим в Краснодаре было 8,2 градуса, в Симферополе — 8,1. В Сочи и вовсе температура воздуха составила 7,1 градуса.

Ранее руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что холода, которые будут продолжаться до конца марта, рискуют нанести значительный урон грядущему урожаю ягод и фруктов в РФ.