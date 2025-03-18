Россиянам ответили, что будет с урожаем после теплой зимы и нестабильной весны

В различных регионах России сохраняется нестабильная погода — периоды тепла сменяются резкими похолоданиями. По мнению руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, холода, которые, по предварительным прогнозам, продлятся до конца марта, могут нанести существенный ущерб будущему урожаю фруктов и ягод, сообщает Общественное Телевидение России .

Она отметила, что с начала 2025 года это уже вторая волна похолодания. Первая произошла в конце января — начале февраля, когда резкое снижение температуры последовало за периодом потепления.

В периоды ранней оттепели на растениях просыпаются почки и начинается движение внутренних соков. Последующие заморозки приводят к замерзанию соков, повреждая клетки деревьев и кустарников, что может привести к их гибели. Козий уверена, что ущерб будет нанесен, вопрос лишь в его масштабах.

Однако точную оценку вреда пока дать невозможно, поскольку ситуация продолжает развиваться. Глава «Ягодной академии» считает, что под угрозой находятся все плодовые и ягодные культуры. Однако, по ее мнению, маловероятно повторение массовой гибели урожая, как в 2024 году из-за неожиданных майских заморозков. Тем не менее, эксперт не исключила, что производителям придется удалить часть насаждений из-за их гибели и, возможно, потребуется пересадка определенных культур.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов, в свою очередь, отметил, что Россия — большая страна, и погодные условия в разных ее частях сильно различаются, в связи с чем пришел к такому же выводу — говорить об ущербе пока рано. По его словам, точные прогнозы исключены, хотя погода, безусловно, играет важную роль. Парламентарий также напомнил о проблемах с урожаем в 2024 году.

«Сначала тоже были заморозки, потом дожди во время посевной, дожди во время уборки, была засуха и так далее. Эта зима была малоснежной, и тоже в связи с этим есть опасения, что не хватит влаги», — отметил депутат.

Решением проблемы возможной засухи может стать постоянная мелиорация. Кроме того, значительная часть овощей и фруктов в России выращивается в закрытом грунте — в теплицах и парниках, в связи с чем о значительных потерях урожая говорить, опять же, преждевременно, добавил Сулейманов.

По его словам, малоснежная зима нанесла ущерб озимым культурам, посеянным осенью, особенно в тех районах, где не проводились работы по снегоудержанию. Для вегетации растений необходимо определенное количество влаги, пояснил депутат.

Открытые поля с озимыми культурами считаются зоной рискованного земледелия, которая занимает значительную часть территории страны. Комитетом по аграрным вопросам разработана программа мелиорации земель, которая могла бы, в том числе, смягчить последствия теплых и малоснежных зим, подчеркнул он.

В любом случае оценить ущерб от аномально теплой зимы с внезапными заморозками можно будет только с началом сельскохозяйственного сезона. Оценки специалистов следует ожидать не ранее апреля — мая, заключил Сулейманов.