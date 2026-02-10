Влюбленность или любовь: иерей объяснил, стоит ли праздновать 14 февраля

День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, — не православный праздник, а между понятиями влюбленность и любовь есть большая разница, сообщил РИАМО иерей Димитрий Березин.

Как отметил собеседник, он уверен в том, что ореол, которым окружена эта дата, имеет лишь коммерческий смысл.

По его словам, если люди любят друг друга по-настоящему, то им не нужен повод и один день в году, чтобы радовать и делать приятно спутнику жизни.

Еще иерей отметил, что очень часто люди путают влюбленность и любовь.

«Влюбленность — это состояние предшествующие браку. Когда два человека очень симпатизируют друг другу, но это не синоним любви, потому что любовь рождается со временем, подчас годами. Если разобрать два этих состояния они могут быть даже противоположены», — объяснил священнослужитель.

Он добавил, что влюбленность — это в большей степени эгоизм, а любовь — когда человек готов посвятить другому жизнь. Также влюбленность — про желание «приобрести» другого человека для себя.

14 февраля в мире празднуется День святого Валентина, или День всех влюбленных. В Западной Европе он стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

