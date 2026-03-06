сегодня в 20:48

Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и пачек валюты

Венгерские власти обнародовали снимки пачек валюты и золотых слитков, которые были изъяты у граждан Украины, которые перевозили их из Австрии на родину и были задержаны, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что венгерские таможенники задержали сотрудников украинского государственного «Ощадбанка» по подозрению в отмывании денег. Старшим группы был экс-генерал службы безопасности Украины. Задержанные перевозили по Венгрии 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота (около 1,5 млн долларов).

На опубликованных кадрах видно, как на столе лежат пачки американской и европейской валюты, а также 9 слитков золота.

«Фотографии операции по перевозке „украинского золотого конвоя“… Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в соцсети Facebook*.

В правительстве страны добавили, что к настоящему моменту 7 граждан Украины уже высланы из Венгрии.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.