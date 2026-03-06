Сотрудников украинского «Ощадбанка» задержали в Венгрии из-за отмывания денег

Сотрудников украинского государственного «Ощадбанка» задержали в Венгрии по подозрению в отмывании денег. Старшим группы был экс-генерал службы безопасности Украины, сообщает Mash .

Украинцы перевозили по стране 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота (около 1,5 млн долларов). В банке заявили, что по данным GPS-трекеров, сейчас автомобили находятся возле одной из силовых структур в центре Будапешта.

Украинский МИД потребовал немедленно освободить груз и граждан страны. Ведомство также пригрозило Венгрии достойным ответом. Налоговая служба Венгрии сообщила, что инкассаторы «Ощадбанка» были задержаны по подозрению в отмывании денег.

Конфликт Киева и Будапешта обостряется. Венгерские власти обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в обмане, а он в ответ пообещал передать координаты премьер-министра Виктора Орбана украинским военным. Также Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива в Украину и предупредили о возможном прекращении поставок электроэнергии.

