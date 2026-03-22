Власти Москвы запланировали беспрецедентные реставрации памятников в 2026 г

В текущем году в столице планируют провести масштабную реставрацию памятников истории и культуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один из самых знаковых объектов — Центральный Московский ипподром. В ходе работ будет восстановлен исторический облик Главного корпуса и выполнена реставрация знаменитых пилонов ворот с конными скульптурами, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также специалисты продолжают реставрационные работы в Политехническом музее, Центральном телеграфе на Тверской улице, экспериментальном жилом доме в Кривоарбатском переулке, палате XVII века на Пречистенке, усадьбе А. А. Бахрушина, жилом доме Мальцевых на Большой Якиманке и городской усадьбе на Пречистенке.

Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина

Кроме того, в настоящее время ведется реставрация объектов на ВДНХ, а также в усадебных комплексах «Кузьминки», «Коломенское», «Виноградово» и других.

Ранее завершились восстановительные работы в столичном старинном храме — церкви Живоначальной Троицы. Реставрационные работы стартовали в 2023 году.

