Реставрация церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве завершена

Завершены восстановительные работы в старинном храме — церкви Живоначальной Троицы, расположенной в Хорошеве, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, данный храм представляет собой единственный уцелевший элемент дворцового комплекса, созданного при Борисе Годунове. Внешний вид церкви претерпевал изменения на протяжении времени, в нем осуществлялись отдельные ремонтные мероприятия. Однако центральная часть древней постройки сохранила свою первоначальную сущность практически без изменений.

Работы по восстановлению стартовали в 2023 году. Мастера отреставрировали белокаменное основание и украшения, кирпичные стены, а также элементы фасадного убранства из кирпича и колокольню. Внутри помещения были приведены в порядок стенные поверхности, перекрытия, напольные покрытия, ограды и ступени.

Восстановление Троицкой церкви является одним из этапов систематической деятельности по поддержанию в должном состоянии важных памятников истории и культуры.

