Власти Москвы сообщили об открытии «Домиков добра» для сбора гуманитарной помощи

В Москве появилось 25 «Домиков добра» по сбору помощи для детей и животных

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории столицы России начали работать 25 «Домиков добра», куда любой желающий может передать гуманитарную помощь для детей с новых территорий России и для животных.

Открытие «Домиков добра» состоялось в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

«Их можно найти по вывескам с надписью «Москва помогает» на 25 фестивальных площадках в 10 округах столицы», — сообщил Сергей Собянин.

Желающие могут передать в «Домики добра» игрушки и книжки для детей, настольные игры, сладости и школьные принадлежности. Для животных можно передать игрушки, корм и средства гигиены. Для бойцов, участвующих в СВО, можно передать носки, стельки и средства личной гигиены. Также можно подписать открытки.

Ранее сообщалось, что ко Дню России в Подмосковье активно собирали гуманитарную помощь для отправки на территорию проведения специальной военной операции. Общими усилиями удалось собрать 7,5 тонн товаров.