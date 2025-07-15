Россиянам ответили, какое детство в будущем обернется ПТСР

Стоит отметить, что такое расстройство может возникать в результате как разовой психической травмы, например, увиденное убийство, так и систематически травмирующая ситуация, например, домашнее насилие.

Среди неочевидных причин психолог в первую очередь отметила травматичное детство. Физическое, психологическое, сексуальное, эмоциональное насилие в юном возрасте с большой вероятностью обернется ПТСР в старшем возрасте.

Сюда же можно отнести и внезапную смерть близкого человека, когда в процессе горевания или яркого шока начинает развиваться расстройство. Не менее распространен и наследственный признак. Если кто-то из родственников страдал этим недугом, высока вероятность его развития у члена семьи.

Более того, Еременко назвала факторы, повышающие риск развития ПТСР. К ним модно отнести абьюзивные отношения, психическое давление, заниженная самооценка, неумение справляться с эмоциями, социальная изоляция, недостаток внимания и поддержки от близких, сложное экономическое положение и злоупотребление алкоголем и наркотиками.