Ко Дню России в Подмосковье собрали порядка 7,5 т гумгруза для зоны СВО

Гуманитарные миссии по помощи фронту и жителям приграничных с Украиной территорий «Единая Россия» развернула с первых дней начала СВО. Депутатский корпус, волонтеры собирают и направляют бойцам средства вспомогательной защиты, товары первой необходимости. Работа ведется адресно, по запросу от самих военнослужащих, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ситуация на фронте меняется каждый день, наши военнослужащие уверенно продвигаются вперед. Соответственно на новых рубежах нашим бойцам необходимы новые маскировочные сети, различные строительные материалы. Также всегда есть большая потребность в антидроновых изделиях. Это и многое другое направляем в помощь нашим защитникам. Только за май собрали и отправили свыше 360 тонн», — заявил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что ко Дню России подмосковные единороссы собрали порядка 7,5 т гумгруза. В состав грузов партийцы включали небольшие подарки, посылки от родных и близких военнослужащих.

«Из Каширы в зону СВО отправлены авто и мототехника. Коллеги в Пушкинском округе приобрели и передали автомобиль Нива для нужд волонтерского отряда, который регулярно доставляет грузы бойцам СВО. Все это стало возможным благодаря совместной работе с неравнодушными жителями региона, представителями бизнеса, администрациями городских округов», — добавил Брынцалов.

«Единая Россия» уделяла внимание также мирным жителям прифронтовых регионов. Так, из Красногорска отправили гуманитарный груз для жителей Мариуполя. Партийцы Черноголовки отправили продукты питания, медицинские принадлежности, средства личной гигиены в Луганский прифронтовой госпиталь. Из Одинцово отправили игрушки, книги и приятные подарки для детей, проживающих в детских домах новых регионов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Кроме этого, в ряде муниципалитетов, среди которых Лобня и Подольск, 12 июня проходил «Единый день сбора помощи». Жители округов приносили нескоропортящиеся продукты, предметы одежды и средства личной гигиены.

Московское областное региональное отделение «Единой России» одним из первых включилось в гуманитарную работу. Начиная с 2022 года в помощь фронту и жителям приграничных районов было доставлено порядка 10,5 тысяч тонн груза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.