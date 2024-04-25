Власти Москвы рассказали, сколько школ и детсадов откроют к учебному году

Фото - © М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 19:02

В Москве к следующему учебному году заработают более 30 школ и детских садов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к новому учебному году в российской столице заработают еще более 30 школ и детских садов, одну из них очень ждали жители ЖК «Алхимово».

Уютную школу в ТиНАО построили в рамках городской программы по созданию мест приложения труда. Здание станет корпусом школы № 2083.

Корпус рассчитан на 1200 мест, в нем есть как специализированные, так и универсальные кабинеты, робо-класс и лабораторно-исследовательские комплексы. На прилегающей территории есть полоса препятствий и спортивные площадки.

В ближайшие годы власти планируют построить и ввести в эксплуатацию еще около 80 объектов.

Ранее независимый экономист Андрей Бархота заявил, что открытие школ в ТиНАО — это важная часть развития районов новой Москвы. Новые образовательные учреждения привлекают в регионы молодые семьи.