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Эксперт: открытие школ в ТиНАО — важная веха в развитии районов новой Москвы

За последние 10 лет строительство школ в Москве вышло на принципиально новый уровень. Это важная веха в развитии столицы, сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что больше 30 новых школ и детских садов откроются в Москве к началу будущего учебного года.

«Открытие новых школ в ТиНАО — важная веха в развитии районов новой Москвы. Работа образовательных учреждений является существенным элементом привлекательности жилья и общественных пространств на территории ТиНАО», — заявил Бархота.

Он рассказал, что помимо технологических и эксплуатационных нововведений, важным фактором остается использование специальных столичных экономических инструментов. Одним из них выступает программа создания мест приложения труда.

«Благодаря достижению амбициозных планов по возведению новых школ в Москве, обеспеченность жителей учреждениями среднего образования находится на высоком уровне, а разные районы мегаполиса имеют сбалансированную конфигурацию детской образовательной инфраструктуры», — сказал экономист.

Одна из таких школ, которую очень ждали новоселы ЖК «Алхимово» и жители других окрестных населенных пунктов, была построена по городской программе создания мест приложения труда. Здание войдет в состав школы № 2083.

В новом учебном корпусе на 1200 мест предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и робо-класс, медиатека, спортивные залы и зал для проведения мероприятий.

На прилегающей территории обустроены спортивные площадки с полосой препятствий и всесезонной беговой дорожкой, а также зоны для отдыха.