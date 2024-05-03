США вынуждает страны G7 софинансировать Украину

США намерены подписать соглашение на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как сообщает источник агентства, переговоры могут растянутся на несколько месяцев из-за сложности вопроса.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ситуацию.

«В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку», — сказала она в интервью Bloomberg.

Ранее страны Запада заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции на Украине.