США вынуждает страны G7 софинансировать Украину
США предлагает странам G7 направить Украине 50 млрд долларов
США предлагает странам G7 направить Украине 50 млрд долларов взамен замороженных российских активов, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию агентства Bloomberg.
США намерены подписать соглашение на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как сообщает источник агентства, переговоры могут растянутся на несколько месяцев из-за сложности вопроса.
Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ситуацию.
«В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку», — сказала она в интервью Bloomberg.
Ранее страны Запада заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции на Украине.