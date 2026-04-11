К Пасхе в столице завершен монтаж отреставрированных декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. Ремонтно-реставрационные работы в храме начались в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К настоящему времени привели в порядок фасады, воссоздали его купола и кресты. Выполнили работы в надвратной колокольне, которая известна как Преображенская церковь храма Христа Спасителя», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

За четверть века в условиях мегаполиса декоративных элементы крестов главного купола и звонницы утратили первоначальный облик и нуждались в обновлении. Всего было демонтировано около 500 различных декоративных элементов из литой бронзы. Каждый элемент весит в среднем 20 кг, при этом детали главного креста крупнее и весят около 50 кг.

Покрытие главного купола храма для ремонта полностью не демонтировали, потому что под ним находится свод с фресками. Если бы его разобрали, фрески могли бы пострадать от дождя. Специалисты снимали небольшие фрагменты покрытия. Во временной мастерской, оборудованной внизу у стилобата храма, изготавливался соответствующий участок на замену.

Православная Пасха в текущем году приходится на 12 апреля. При этом многие россияне отметили католический праздник 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем.

