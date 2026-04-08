Россияне отпраздновали Пасху 5 апреля из-за ошибки Google

Жители России массово отметили Пасху 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем, которые указали дату католического праздника. Православная Пасха в этом году приходится на 12 апреля, сообщает «Царьград» .

Пользователи соцсетей поделились, что поздравляли друг друга, пекли куличи и красили яйца на неделю раньше положенного. В подтверждение они публиковали скриншоты с результатами поисковой выдачи.

Как выяснилось, 5 апреля отмечается католическая Пасха. Поисковые системы не сделали уточнения по конфессии и выдали эту дату как общий день главного христианского праздника.

В результате часть верующих отпраздновала событие заранее. В Сети уже появились упреки в адрес тех, кто не проверил информацию и доверился алгоритмам, не уточнив дату православного календаря.

