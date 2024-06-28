Власти Ленобласти потратят 100 млн руб на подготовку к зиме

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Ленинградская область потратит 100 млн руб на подготовку к отопительному сезону

Более 100 миллионов рублей выделят власти Ленинградской области на подготовку к отопительному сезону. Администрации округов уже могут подавать заявки на получение субсидий, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по ТЭК.

На эти деньги в области смогут подготовиться к холодному сезону, провести ремонтные и профилактические работы.

«Всего в рамках дополнительного финансирования бюджетом выделено более 100 миллионов рублей», — заявили в комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти.

Ранее в Ленобласти повысили надежность электроснабжения в более чем десяти населенных пунктах.

Двумя неделями ранее стало известно, что в Московской области более 3,8 тысячи многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону.