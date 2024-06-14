Свыше 3,8 тыс многоквартирных домов Подмосковья готовы к отопительному сезону

В рамках еженедельного штаба под председательством главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова главы муниципалитетов региона проинформировали, что более 3,8 тыс. многоквартирных домов готовы к отопительному сезону, сообщает пресс-служба ведомства.

К 15 сентября все многоквартирные дома должны быть готовы к запуску отопления и наступлению холодов, иметь подписанные паспорта готовности. Для этого необходимо уже сейчас провести комплексные работы по ремонту инженерных систем и оборудования, восстановить тепловые контуры домов.

«Подготовка многоквартирных домов области к предстоящей зиме перешла в активную фазу. На текущий момент 3 870 МКД имеют подписанные паспорта готовности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В топ округов по опережению графика попали: округ Шаховская, Можайский округ, Краснознаменск, Бронницы, Мытищи.

Для получения паспорта дом должен пройти обязательную проверку, в которую входит: гидроизоляция фундаментов, лестничных клеток, подвалов и чердаков; утепление трубопроводов, наружных водоразборных кранов и колонок; проверка исправности пожарных гидрантов; ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления; устранение всех выявленных нарушений в ходе весеннего осмотра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.