Владимир Зеленский совершил мелкое хулиганство в Кисловодске

Зеленского оштрафовали на 500 рублей за нецензурную брань в Кисловодске

Мужчину по имени Владимир Зеленский оштрафовал Кисловодский городской суд Ставропольского края по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Из материалов следует, что Зеленский громко произносил матерные слова в общественном месте. Такие действия суд квалифицировал как неуважение к окружающим.

Мужчина во время заседания раскаялся в случившемся. Он пообещал, что такое больше не повторится, и попросил не назначать строгое наказание. Хулигана оштрафовали на 500 рублей.

Ранее сообщалось, что троих участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве отправили под арест на 15 суток. Их признали виновными в мелком хулиганстве.