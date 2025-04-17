Владимир Путин наградил Марию Захарову, Татьяну Буланову и Берла Лазара

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о вручении наград официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и певице Татьяне Булановой. Также награду от главы государства получил главный раввин РФ Берл Лазар, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации .

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Булановой вручили медаль «За труды в культуре и искусстве». Аналогичную награду от Путина получил артист Московского академического театра сатиры Игорь Лагутин.

Главный раввин организации «Федерация еврейских общин России» Берл Лазар удостоен ордена Почета. Эта награда признает его вклад в работу совета, который содействует взаимодействию между государством и религиозными объединениями под эгидой президента России.

Соответствующий указ подписан 16 апреля 2025 года, а обнародован 17 апреля 2025 года.