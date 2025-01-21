Владельца Hamster Kombat обязали выплатить 2,5 млн рублей бизнесмену из Тюмени

Суд обязал владельца кликер-игры Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича обязали выплатить 2,5 млн рублей тюменскому предпринимателю, которые были получены в качестве предоплаты за образовательную программу «Совет директоров», сообщает Baza .

Согласно решению суда, тюменец Виктор Шкурский перевел 50% стоимости бизнес-курса. Бизнесмен утверждает, что Гуринович не оказал ему никаких услуг, не предоставил доступ к записям лекций и не выполнил обещанное достижение определенных результатов по итогам прохождения программы.

Также, по словам Шкурского, лекции Гуриновича не представляют никакой коммерческой ценности, а за 2 месяца участия в программе «Совет директоров» он не смог разработать индивидуальную стратегию развития. Более того, участие создателя свелось лишь к презентации курса и получению оплаты.

Суд поддержал позицию истца и постановил, что Эдуард Гуринович должен вернуть предпринимателю 2,5 млн рублей.

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