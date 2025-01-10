Игровые сервисы в РФ могут обязать идентифицировать пользователей на госуслугах

Сенатор от Амурской области Артем Шейкин заявил, что при принятии нового законопроекта игровые сервисы в России обяжут идентифицировать пользователей с помощью портала «Гослуслуги», сообщает РИА Новости .

«Важным аспектом законопроекта является идентификация пользователей», — сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что видеосервисы будут обязаны проводить идентификацию пользователей с помощью портала «Госуслуги», номера телефона или биометрии. Обязанности на организации будут распространяться на обладателей прав на видеоигру или ее распространителя на территории России.

Сенатор добавил, что в случае нарушения соответствующие органы направят распространителям видеоигр предписание об его устранении.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по информационной политике в ближайшее время побеседует с представителями отрасли на тему регулирования контента в видеоиграх.