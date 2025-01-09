В Госдуме обсудят регулирование контента в видеоиграх

Комитет Госдумы по информационной политике в ближайшее время побеседует с представителями отрасли на тему регулирования контента в видеоиграх, сообщает ТАСС .

О предстоящем обсуждении рассказал глава комитета Сергей Боярский. По его словам, эта тема очень важна и требует особого внимания. Депутат отметил, что к данному вопросу надо подойти «аккуратно и взвешенно».

Он добавил, что планируется провести расширенное заседание. Комитет выслушает мнение каждого представителя отрасли и проработает соответствующий законопроект, который уже внесен и был направлен в комитет.

Боярский заявил, что главная задача в вопросе регулирования контента в видеоиграх заключается в том, чтобы «разработать качественный и действенный механизм для работы».

Ранее эксперты ответили, как стрелковые видеоигры связаны с насилием. По их словам, важно различать понятия: речь идет о спортивной стрельбе или о «стрелялках».