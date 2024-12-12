Эксперты ответили, как стрелковые видеоигры связаны с насилием

С каждым годом компьютерные игры привлекают миллионы пользователей. Это вызывает множество вопросов о безопасности игр и их влиянии на общество. Эксперты по киберспорту Анна Астахова и Елена Скаржинская обсудили отношение к играм, связанным с насилием, таким как «School Shooter», сообщает RuNews24.ru .

Заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что подобные игры могут делать насилие нормой для детей. Эксперт подчеркнула важность различия понятий: речь идет о спортивной стрельбе или о «стрелялках» в видеоиграх.

Скаржинская уверена, что большинство стрелковых игр безвредны и могут даже способствовать развитию навыков. Она отметила, что, в отличие от известных стрелков, киберспортсмены часто известны только по никам, хотя у них тоже есть свои кумиры.

Общественное внимание чаще уделяется киберспорту, так как он активно обсуждается в социальных сетях, и такие игроки, как Илья m0NESY Осипов, популярнее классических спортсменов. Сказано, что тема оружия в видеоиграх также имеет свои исторические корни, что стоит учитывать при обсуждении влияния игр на молодежь.

Разработчики игр часто используют реальные образцы оружия, основываясь на исторических документах. Ранее молодежь хорошо знала различные модели стрелкового оружия, легко различая маузер и наган, однако сейчас это знание снижается.

Эксперт Анна Астахова отметила, что современные молодые люди менее осведомлены о российских брендах, хотя спортсмены-стрелки используют разнообразное оружие, от пневматики до огнестрельного. С введением санкций с 2017 года российское производство значительно активизировалось. Эксперт привела пример видеоигр, таких как «Калибр», которые помогают понимать опасность оружия и учат безопасному обращению.

«Иными словами, видеоигры с использованием виртуальных моделей реальных образцов стрелкового оружия повышают оружейную культуру молодежи и делают наше общество безопаснее, а не наоборот», — заключила Астахова.