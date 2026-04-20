Владелица кофейни рассказала о моде на воронку и кемекс

Вероника Голованова: в мире пьют более 2,25 млрд чашек кофе в день

Владелица кофейни Вероника Голованова рассказала о популярных способах заваривания и росте интереса к спешелти-зерну, сообщает «Вечерняя Москва» .

Кофе из экзотики превратился в массовый напиток: с развитием торговли и индустриализации он распространился по всему миру. Сегодня, по разным оценкам, ежедневно выпивают более 2,25 миллиарда чашек.

«На сегодня, по разным оценкам, в мире ежедневно выпивают более 2,25 миллиарда чашек кофе — звучит бодряще», — отметила Голованова.

По ее словам, растет интерес к спешелти-кофе — зерну с понятным происхождением и ярким вкусом, а также к альтернативным способам заваривания: воронке, аэропресcу, кемексу и пуроверу. Воронка дает более яркую кислотность, аэропресс — мягкий вкус без горечи, кемекс делает напиток легким за счет плотного фильтра, а пуровер требует точной техники заливки для раскрытия тонких нот.

«Также все еще держится популярность альтернативных способов заваривания: воронка, аэропресс, кемекс, пуровер. Эти методы позволяют раскрыть нюансы вкуса и делают процесс приготовления медитативным», — дополнила Вероника.

Эксперт по чаю и кофе Илья Кио напомнил и о происхождении напитка.

«Есть теория, что плоды кофейного дерева были изначально обережными. А уже потом их начали использовать для приготовления напитка…», — рассказал он.

Голованова добавила, что Россия не входит в «кофейный пояс», поэтому выращивание возможно лишь в теплицах и остается экономически сложным проектом.

