Владеющий козами пенсионер из Бутова пригласил в гости Оксану Самойлову

Владелец стада коз из Южного Бутова Валерий Аникеев пригласил в гости блогершу Оксану Самойлову и ее мужа Джигана и пообещал подарить звездной паре кого-то из своих питомцев, чтобы те освоились на Рублевке, пишет SHOT .

Аникеев любит коз с самого детства, но разводить рогатый скот начал в пенсионном возрасте. Сначала он завел одну козу, которую привез из-за границы, затем от нее появились и другие питомцы. В настоящее время он содержит 14 коз и хочет, чтобы к нему в гости приехала Оксана Самойлова, которая недавно стала тоже обладательницей маленькой рогатой питомицы.

«Джиган и Оксана, я всегда с удовольствием! Подарю вам любую козу, любого козлика, приезжайте в гости», — сказал Аникеев.

Ранее Аникеев заявил, что готов продать своих коз после того, как суд обязал его огородить территорию частого дома, чтобы животные не гуляли рядом с многоэтажным жилым комплексом. Также пенсионера обязали прикрыть кучу навоза от посторонних глаз.