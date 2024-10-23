Пенсионер из Южного Бутова, владеющий козами, готов продать их

Валерий Аникеев, пенсионер из Южного Бутова, сообщил о своей готовности расстаться с козами, которые уже долгое время находятся без присмотра в городе, сообщает Газета.ru .

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Я уже старый, мне к чему?», — заявил пенсионер.

На днях Зюзинский районный суд вынес решение по иску городского Комитета ветеринарии. Суд обязал Аникеева оградить территорию для выпаса коз и установить антибактериальные ванночки для их ухода. Однако сам владелец заявил, что исполнит это требование только после получения конкретных инструкций относительно обустройства выпаса.

Аникеев не понимает, какие именно меры нужно предпринять, так как считает просьбу о создании ограждения от «диких зверей» абсурдной, указывая на необходимость детализации требований. Он саркастично прокомментировал необходимость защиты от львов, которых, по его словам, в пределах города не наблюдается.

На данный момент пенсионер еще не получил официальное уведомление о решении суда и предпочитает наслаждаться жизнью.