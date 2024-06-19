«Вкусно — и точка» временно убирает из меню чиабатту с тунцом
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Временный вывод из меню «Вкусно — и точка» чиабатты с тунцом связан с проверками у поставщиков сырья, сообщает пресс-служба компании.
В компании рассказали о проверках сырья у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания.
По информации «Вкусно — и точка», жалобы на продукцию компании отсутствуют. Решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать гостям заведений полную безопасность, в организации полностью поддерживают.
Чиабатта с тунцом выводится из регулярного меню «Кафе» на несколько недель. Также представители компании пообещали сообщить информацию о возвращении блюда позднее.
В компании обратили внимание на то, что качество продукции, здоровье и позитивные эмоции гостей остаются для нее приоритетными.
Ранее в России число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло почти до 200 человек, вспышку зарегистрировали в Казани, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Москве. Пострадавшие ели готовые салаты с тунцом и фасолью.