VK Видео приглашает на «Одно безумное преступление» в «Афимолл Сити»

В поддержку документального шоу «Одно безумное преступление» с Евгением Чебатковым VK Видео организует промокампанию. До 20 июня в московском торговом центре «Афимолл Сити» работает иммерсивная зона с огромным сейфом, в котором спрятан один миллион рублей.

Фото - © Фото: VK Видео

Любой гость зоны, достигший 18-летнего возраста, может испытать удачу и попытаться подобрать верную комбинацию, открыть сейф и забрать деньги. Для увеличения вероятности успеха участникам предлагается пройти ряд интерактивных заданий от чат-бота, интегрированного в механику шоу. За выполнение заданий пользователи получают подсказки в виде цифр, приближающие их к разгадке кода.

«Мы хотели не просто анонсировать шоу, а дать зрителям почувствовать себя внутри его вселенной. Гигантский сейф с миллионом — это чистый азарт и драйв, а чат-бот с заданиями в духе шоу — наш способ погрузить людей в атмосферу проекта с юмором и интерактивом. Это шанс не только выиграть, но и стать частью этого безумного приключения», — отметила директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.

«Одно безумное преступление» — это проект, переносящий зрителей в мир курьезных ограблений и незадачливых злоумышленников, чьи планы рушатся самым нелепым образом.