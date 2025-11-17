Визовый центр Португалии предупредил об отсутствии слотов до конца 2025 года

Визовые центры Португалии в России прекратили запись на 2025 год

Визовые центры Португалии в России полностью исчерпали лимит на прием заявлений на будущий год. Как сообщил оператор услуг BLS International на своем официальном сайте, все доступные временные слоты для подачи документов в 2025 году уже заняты, пишет РБК .

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений», — говорится в опубликованном заявлении. Информация о новых датах приема заявлений на 2026 год появится позднее на интернет-ресурсах компании.

Представители организации принесли извинения за причиненные неудобства.

Ранее Еврокомиссия ужесточила визовую политику в отношении россиян, введя запрет на выдачу новых многократных виз за исключением отдельных категорий граждан — близких родственников резидентов ЕС, транспортных работников и представителей уязвимых профессий.