Визажистка из российского поселка накрасила дочь Дональда Трампа

32-летняя дочь американского лидера Тиффани Трамп выбрала визажистку из поселка в Челябинской области, чтобы та сделала ей мейкап. При этом она назвала бьюти-мастеров из России самыми талантливыми, сообщает Mash .

Тиффани — дочь нынешнего лидера США Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз. Она обратилась к визажистке Кристине Шнякиной за идеальным мейкапом.

С россиянкой Тиффани связалась через общих знакомых. Кристине даже пришлось лететь в Дубай, чтобы накрасить дочь президента США. Тиффани была там по делам с мужем.

Пока ей делали макияж, американка рассказала, что бьюти-мастера из России очень ценятся в Штатах. Там к ним всегда огромные очереди, так как россиянки работают аккуратно, чисто и скрупулезно.

Русский мейкап уже стал брендом в США, ведь россиянки умеют делать разный макияж: от повседневного до свадебного, тогда как американки работают в узкой нише.

Сама Кристина родом из поселка Фершампенуаз с населением 4 тыс. человек. Она занимается мейкапом уже 11 лет. Девушка начинала работать в Челябинске, а затем переехала в Москву. Сейчас у нее есть шанс выйти на мировой уровень. Визажист признается, что навыкам высшего класса ей пришлось научиться из-за «требовательных москвичек».

Ранее другая россиянка, блогерша Настя Федько, покорила красную дорожку «Золотого глобуса». Ролик с ее участием набрал миллионы просмотров, обогнав видео с такими топовыми знаменитостями, как Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

